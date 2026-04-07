Fuera del Aire: el ping pong con la tarotista Luisina Hubinsky

En un divertido ida y vuelta en Fuera del Aire, Luisina Hubinsky respondió un ping pong de preguntas y dejó en claro su forma de ver la vida: elección por sobre destino, intuición antes que razón y acción frente a la energía.

A lo largo del intercambio, mostró una personalidad marcada por decisiones firmes: elegir, cambiar y arriesgar antes que esperar o quedarse en lo seguro.

Al hablar de su carta favorita del tarot, destacó “El Sol” y explicó su significado: “representa la buena energía, la vida, la prosperidad y la alegría”, además de ser una fuente que “te ilumina, te da calor y ayuda a que se genere vida”.

También dejó definiciones claras sobre su mirada actual: prioriza el presente, el alma y la lógica, con una fuerte inclinación a tomar el control y avanzar.

El cierre no pasó desapercibido: eligió el riesgo, afirmó que hay que “cambiar a full” y optó por ver antes que simplemente creer.

Este momento se vivió en Fuera del Aire, un programa de streaming conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.