Fuera del Aire: ganó 100 millones en el casino y su historia se volvió viral

Antonio Miranda, un trabajador de la construcción oriundo de Piedra Buena, ganó 100 millones de pesos tras apostar cerca de 6.000 pesos en una máquina tragamonedas del Casino Club de Río Gallegos. Sin embargo, la empresa se negó a pagar el premio alegando fallas técnicas en el software.

Según explicó el abogado Dr. Gustavo Insaurralde, el impacto fue muy fuerte para el ganador. Tras el episodio atravesó meses difíciles, con depresión, un accidente laboral y hasta la pérdida de su trabajo.

El caso tuvo repercusión internacional y llegó a medios de España, Italia y Estados Unidos. Mientras tanto, gran parte de la sociedad expresó su apoyo a Miranda, a quien consideraban el principal perjudicado.

“En ese momento se lo notaba como que no entendía mucho; ni siquiera entendía los números, no sabía cuántos ceros tenía el premio”, relató el abogado sobre el momento en que su cliente se enteró del monto ganado.

Tras meses de exposición mediática y asesoramiento legal, Miranda logró recuperar algo de tranquilidad y actualmente se encuentra nuevamente en su localidad.

