Fuera del Aire: Karen Salcedo y las escarapelas intervenidas con orgullo nacional

En un dinámico ping-pong de preguntas, Karen Salcedo de Patria Sur compartió su pasión por los símbolos patrios desde una perspectiva innovadora y cargada de diseño.

La propuesta busca que la gente recupere el valor de la historia argentina y sienta ganas de lucir la escarapela, transformando la clásica cintita en una pieza única y llamativa.

Durante el ida y vuelta, Karen se definió a favor de la innovación, el celeste cielo, los diseños bien cargados y los desfiles patrios para mantener vivo el orgullo nacional.

Este momento se vivió en Fuera del Aire, un programa de streaming conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.