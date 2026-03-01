Fuera del Aire: la columna de fin de semana de Candela Márquez

En el programa “Fuera del Aire”, la columnista Candela Márquez presentó su agenda cultural del fin de semana y recordó que también comparte sus recomendaciones los viernes a las 11:40 por LU12 AM680 junto a Gustavo. La propuesta funciona como un repaso para acercar opciones accesibles a la audiencia.

Su objetivo principal es democratizar el acceso a la cultura, priorizando actividades gratuitas y variadas para que todas las personas puedan participar, sin importar la edad, presupuesto o sus intereses.

Candela destacó la importancia de ofrecer propuestas para todos los gustos, acercando alternativas que inviten a descubrir nuevas experiencias.