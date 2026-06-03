Fuera del Aire: la columna geek de Juan Palacios

En su primera columna en Fuera del Aire, Juan Palacios propuso un recorrido por la historia de los videojuegos de fútbol, desde títulos icónicos como International Superstar Soccer Deluxe hasta la evolución de PES y FIFA.

El especialista destacó que International Superstar Soccer Deluxe fue una pieza clave en el origen de la saga PES, recordado por muchos jugadores de Sega y por su estilo de juego donde “todo valía”, incluso situaciones como la posibilidad de lesionar al arquero.

También explicó que el verdadero impulso de la franquicia vino de Konami con Winning Eleven y el J-League en Japón, para luego consolidarse con Pro Evolution Soccer 5, considerado un punto de quiebre en la industria por su jugabilidad y realismo.

Finalmente, repasó la transición de PES a eFootball y destacó el lanzamiento de un nuevo videojuego reciente, subrayando el crecimiento de la industria y el valor de las nuevas propuestas que siguen ampliando la experiencia gamer.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.