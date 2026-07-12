Fuera del Aire: la emoción de “Pela” Benítez por sus 30 años de carrera

Alejandro “Pela” Benítez no pudo contener las lágrimas en Fuera del Aire al hablar de las tres décadas que lleva como locutor y DJ, reflejando la pasión con la que vive cada proyecto.

Durante la entrevista aseguró que ama profundamente lo que hace y que cada oportunidad para compartir su historia y su trabajo lo llena de emoción.

El Pela también agradeció el acompañamiento de su familia, en especial de sus padres, a quienes reconoció por haberlo apoyado desde el inicio de su camino profesional.

Entre sonrisas y lágrimas, dejó en claro que la sensibilidad también forma parte de su identidad y que celebrar estos 30 años de carrera representa un momento de enorme felicidad.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Emmanuel Navarro.