Alejandro “Pela” Benítez no pudo contener las lágrimas en Fuera del Aire al hablar de las tres décadas que lleva como locutor y DJ, reflejando la pasión con la que vive cada proyecto.
Durante la entrevista aseguró que ama profundamente lo que hace y que cada oportunidad para compartir su historia y su trabajo lo llena de emoción.
El Pela también agradeció el acompañamiento de su familia, en especial de sus padres, a quienes reconoció por haberlo apoyado desde el inicio de su camino profesional.
Entre sonrisas y lágrimas, dejó en claro que la sensibilidad también forma parte de su identidad y que celebrar estos 30 años de carrera representa un momento de enorme felicidad.
Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.
El programa es conducido por Dalma Vidal y Emmanuel Navarro.
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