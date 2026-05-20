Fuera del Aire: la “estrella culona” del CONICET ahora es un alfajor

Resulta que la famosa estrella de mar del género hipasteria, descubierta en las profundidades del mar argentino durante las transmisiones submarinas del Conicet, sigue causando furor.

Este curioso espécimen marino se volvió un fenómeno viral inesperado por su particular forma.

La repercusión fue tan grande que ya inspiró memes, peluches, stickers, impresiones en tres dimensiones y ahora llegó al mundo gastronómico en formato de alfajores artesanales.

El diseño comparte espacio con otros símbolos de la cultura nacional como el personaje de El Eternauta y la Copa del Mundo.

Todo esto lo charlamos en Fuera del Aire, un programa de streaming conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.