Fuera del Aire: Luisina Hubinsky y los arcanos de la “Scaloneta”

En Fuera del Aire, la tarotista Luisina Hubinsky analizó las fechas de nacimiento de algunos jugadores de la Selección Argentina y relacionó sus arcanos con el rol que cumplen dentro del equipo.

Lionel Messi fue asociado con “La Rueda de la Fortuna” y “El Sol”, dos cartas que según el análisis representan la transformación, las oportunidades y el lugar de referencia que ocupa dentro del grupo.

Emiliano “Dibu” Martínez apareció relacionado con “El Papa”, un arcano vinculado al protector, mientras que Rodrigo De Paul fue asociado con “El Carro”, por su energía como motor del equipo.

Leandro Paredes fue vinculado con “El Emperador”, relacionado con la estructura y el orden dentro del juego, mientras que Enzo Fernández apareció con “El Colgado”, asociado a la mirada desde otra perspectiva.

La columna combinó numerología, tarot y fútbol para analizar de una manera diferente las características de algunos campeones del mundo.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.