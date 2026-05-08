Fuera del Aire: ping pong con Juan Palacios

Juan Palacios, coleccionista y emprendedor, pasó por el programa y reveló que su primera colección fue la de Star Wars. Actualmente, su pieza favorita es un Seiya de los Caballeros del Zodíaco, aunque también atesora una carta de Charizard que le resultó muy difícil de conseguir.

Entre sus tesoros más raros destaca un Funko mini de Star Wars que solo salía en una de cada 75 oportunidades. Se define como un coleccionista caótico y asegura que jamás prestaría sus Legos por miedo a perder alguna de sus piezas.

Para Juan, el acto de coleccionar tiene un significado profundo: es llenar el niño interior al comprar de adulto las cosas que deseabas cuando eras chico. En su lista de deseos todavía figuran los Santos Griales de Star Wars y juguetes de Terminator.

Este momento se vivió en Fuera del Aire, un programa de streaming conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.