Fuera del Aire: ¿qué dicen los astros sobre el partido de Argentina vs. Egipto?

En Fuera del Aire, la tarotista Luisina Hubinsky realizó un análisis astrológico sobre el partido entre Argentina y Egipto, explicando cómo los tránsitos planetarios podrían influir en el desarrollo del encuentro.

Según explicó, la Luna en Aries anticipa un comienzo de alta intensidad, con mucha energía, ansiedad y el deseo de convertir el primer gol lo antes posible.

También señaló que el Sol en Cáncer invita a mantener la calma y evitar que el entusiasmo ofensivo genere descuidos en defensa, por lo que será clave actuar con cautela.

Hubinsky indicó que la tensión entre Júpiter en Leo y Plutón en Acuario plantea un desafío entre el lucimiento individual y el juego colectivo. En ese sentido, destacó que el equipo que no se encapriche con una sola jugada y logre jugar de manera armónica tendrá mayores posibilidades de controlar el partido.

Finalmente, aseguró que, desde la mirada astrológica, la balanza se inclinará hacia el equipo que demuestre mayor madurez y estrategia, ya que esa energía alcanzará tanto a Argentina como a Egipto.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Emmanuel Navarro.