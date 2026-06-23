Fuera del Aire: San Julián va por todo en el Mundialito de Ciudades de OLGA

Luisina Saraza, representante de Puerto San Julián en el Mundialito de Ciudades de Olga, contó en Fuera del Aire la emoción de toda la comunidad tras avanzar en la competencia.

Luisina destacó la historia de Puerto San Julián, una ciudad con 13.000 años de presencia humana, con la herencia del pueblo tehuelche y relatos vinculados a grandes navegantes como Magallanes y Darwin.

Además, recordó distintas historias que forman parte de la identidad local, como la llegada de europeos, las huelgas rurales, la figura de Saint-Exupéry y los paisajes que hacen única a la localidad.

Luisina se prepara para el próximo cruce ante Los Antiguos este viernes en el certamen que pone a distintas localidades del país en el centro de la escena.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.