Fuera del Aire: todo lo que tenés que saber sobre el Mundial 2026 con Nicolás Boccalon

A falta de solo 57 días para el inicio de la Copa del Mundo, el periodista Nicolás Boccalón visitó el estudio para repasar datos históricos y el fixture de la Selección Argentina.

En cuanto a presencias históricas, Lionel Messi lidera con 198 partidos y 116 goles, mientras que Nicolás Otamendi ya se ubica en el quinto lugar con 130 encuentros disputados.

Sobre el clásico sudamericano, se destacó que Argentina lidera el historial con 41 victorias sobre las 39 de Brasil en un total de 106 enfrentamientos.

El certamen comenzará formalmente el jueves 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca a las 16:00 horas.

Argentina integra el Grupo D y debutará contra Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 en Kansas City. El segundo partido será ante Austria el lunes 22 a las 14:00 y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el sábado 27 a las 23:00 en Dallas.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.