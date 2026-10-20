Fuerte choque en la Autovía 17 de Octubre: una joven motociclista terminó hospitalizada

El siniestro vial ocurrió este lunes, pasadas las 18 horas, sobre la autovía 17 de Octubre. La víctima, una joven que se desempeñaba como repartidora, circulaba en una motocicleta que, tras la colisión, quedó debajo de una Ford EcoSport. Un móvil sanitario la asistió en el lugar y la trasladó al Hospital Regional Río Gallegos.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Santa Cruz y de la División Accidentología Vial, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el accidente. Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre el estado de salud de la joven.