Un siniestro vial se registró este jueves por la noche en una transitada zona de Río Gallegos.
El incidente ocurrió en la esquina de Corrientes y avenida 17 de Octubre, donde impactaron un automóvil y una motocicleta.
Producto de la colisión, el rodado de menor porte quedó sobre el asfalto y su conductor terminó en el suelo. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional para recibir atención médica.
La intervención de las autoridades obligó a interrumpir de manera temporal el tránsito en el sector.
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