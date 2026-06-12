Fuerte choque entre un auto y una moto en Río Gallegos

Un siniestro vial se registró este jueves por la noche en una transitada zona de Río Gallegos.

El incidente ocurrió en la esquina de Corrientes y avenida 17 de Octubre, donde impactaron un automóvil y una motocicleta.

Producto de la colisión, el rodado de menor porte quedó sobre el asfalto y su conductor terminó en el suelo. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional para recibir atención médica.

La intervención de las autoridades obligó a interrumpir de manera temporal el tránsito en el sector.