Fuerte choque entre una moto y una camioneta en Río Gallegos: hay un hombre hospitalizado

El accidente ocurrió alrededor de las 14 horas en la intersección de avenida Félix Riquez y Dr. Lorenzo. Según relataron testigos a La Opinión Austral, una Volkswagen Amarok circulaba por Dr. Lorenzo y una motocicleta Corven por Félix Riquez cuando se produjo la colisión.

El motociclista cayó varios metros y quedó momentáneamente inconsciente. Fue asistido por personal médico y trasladado al Hospital Regional Río Gallegos. Intervino personal de la Comisaría Tercera y el tránsito en la zona quedó restringido.