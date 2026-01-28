Fuerte choque y vuelco en Río Gallegos

Un Fiat Punto y un Chevrolet Corsa protagonizaron un violento siniestro vial este martes alrededor de las 9 de la mañana en la intersección de las calles Chaco y Don Bosco, frente a la casa de preegreso de la Unidad Penitenciaria N°15.

Según fuentes policiales, el Chevrolet Corsa circulaba por Don Bosco cuando fue impactado por el Fiat Punto, cuyo conductor no habría respetado la prioridad de paso.

Como consecuencia del impacto, el Fiat Punto terminó volcado sobre el asfalto, apoyado sobre sus puertas del lado izquierdo, mientras que el Chevrolet Corsa chocó contra el cartel nomenclador de la esquina.

Afortunadamente no hubo personas heridas ni fue necesaria la atención médica. Testigos señalaron que el conductor del Fiat Punto se encontraba temblando y muy angustiado tras el hecho.

Luego del choque, personal de Tránsito Policial trabajó en el lugar y logró dar vuelta el vehículo volcado para normalizar la circulación sobre calle Chaco.