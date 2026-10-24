Fuerte cruce entre Jaime Álvarez y Daniel Peralta en la Cámara de Diputados

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En el marco del debate por la emergencia hidrocarburífera en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, se vivió un momento de máxima tensión tras las declaraciones del ministro Jaime Álvarez y la réplica del diputado Daniel Peralta.

Álvarez se refirió al pedido de envío al archivo del proyecto y a la situación de los trabajadores del sector, mientras que el exgobernador Peralta cuestionó con dureza su discurso y le recordó su pasado en gestiones anteriores.