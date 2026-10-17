Furia, ex Gran Hermano, dijo presente en los Martín Fierro de la Música

Furia Scaglione estuvo presente en la alfombra roja de la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música 2026, celebrados en el teatro Tango Porteño. En diálogo con La Opinión Austral, habló de su álbum y remarcó: “Está muy bueno ver todo lo que trabajan los artistas”.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial de la ceremonia, con la presencia de los cronistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse, para acercar todos los detalles de una noche dedicada a reconocer a las figuras de la música.