Los vecinos destacaron la importancia de comprar en el Mercado Concentrador Patagónico de Río Gallegos, donde la primera jornada minorista convocó a más de 400 familias. La variedad en frutas y verduras y la calidad de la mercadería se volvieron los puntos más comentados por quienes se acercaron a realizar sus compras.
Las compras reflejaron el ahorro de los consumidores con gastos que rondaron los 30.000 pesos en variedad de verduras como papa y cebolla. Entre las ofertas encontradas por el público se destacaron dos kilos de limón por 3.000 pesos, casi tres kilos de cebolla por otros 3.000 pesos y dos kilos de tomate a 5.000 pesos.
Los testimonios valoraron la diferencia respecto a los comercios tradicionales y la calidad de los alimentos. Un comprador llegado desde Buenos Aires felicitó a la organización y aseguró que es la primera vez que le siente verdadero sabor a la manzana.
La clave del éxito radica en la venta directa de productor a consumidor, un reclamo histórico que elimina intermediarios y garantiza mejores valores. Los asistentes señalaron que los precios convienen mucho más que en otros negocios y que vale totalmente la pena hacer la cola.
Desde la organización explicaron que la idea que el Gobernador impulsó es generar un espacio más para que los vecinos comparen, conozcan y discutan los valores. Además, incentivaron a la comunidad a sumarse a la dinámica de los mercados comunitarios y animarse a regatear precios.
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