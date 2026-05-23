Furor por la primera jornada de venta minorista del Mercado Concentrador Patagónico en Río Gallegos

Los vecinos destacaron la importancia de comprar en el Mercado Concentrador Patagónico de Río Gallegos, donde la primera jornada minorista convocó a más de 400 familias. La variedad en frutas y verduras y la calidad de la mercadería se volvieron los puntos más comentados por quienes se acercaron a realizar sus compras.

Las compras reflejaron el ahorro de los consumidores con gastos que rondaron los 30.000 pesos en variedad de verduras como papa y cebolla. Entre las ofertas encontradas por el público se destacaron dos kilos de limón por 3.000 pesos, casi tres kilos de cebolla por otros 3.000 pesos y dos kilos de tomate a 5.000 pesos.

Los testimonios valoraron la diferencia respecto a los comercios tradicionales y la calidad de los alimentos. Un comprador llegado desde Buenos Aires felicitó a la organización y aseguró que es la primera vez que le siente verdadero sabor a la manzana.

La clave del éxito radica en la venta directa de productor a consumidor, un reclamo histórico que elimina intermediarios y garantiza mejores valores. Los asistentes señalaron que los precios convienen mucho más que en otros negocios y que vale totalmente la pena hacer la cola.

Desde la organización explicaron que la idea que el Gobernador impulsó es generar un espacio más para que los vecinos comparen, conozcan y discutan los valores. Además, incentivaron a la comunidad a sumarse a la dinámica de los mercados comunitarios y animarse a regatear precios.