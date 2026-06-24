Furor por la tapa especial de Messi de La Opinión Austral

La edición especial del martes 23, diseñada por el Director de Arte de La Opinión Austral, Emmanuel Quiroga, generó furor entre los lectores y fanáticos del fútbol.

La tapa reunió en imágenes los 18 goles de Lionel Messi en Mundiales y rápidamente comenzó a circular por distintos puntos del país, despertando cientos de mensajes de usuarios interesados en conseguirla.

Tras la repercusión, Juan Ramón Franco se acercó hasta Zapiola 35 para comprar su ejemplar y llevarse la edición dedicada al capitán argentino.

La historia tuvo además una coincidencia especial: Franco cumple años el mismo día que Messi, Fangio y Riquelme. “Lamentablemente Riquelme”, bromeó entre risas.

El lector contó que quiere encuadrar la contratapa especial como recuerdo de una edición que quedó marcada por la historia del fútbol argentino.