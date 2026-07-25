Futsal AFA: Talleres denunció una mano no cobrada en la semifinal contra Camioneros de Río Grande

Talleres de Río Gallegos cayó 2-1 ante Camioneros de Río Grande en una semifinal del Torneo Nacional Sub-15 de Futsal AFA marcada por la polémica.

Con el partido 1-0, una mano que los jugadores de Talleres reclamaron como clara no fue sancionada. De esa jugada nació el segundo gol del equipo fueguino, que terminó siendo decisivo.

Tras el pitazo final, la tensión continuó fuera de la cancha. Según lo informado, hubo incidentes cuando los jugadores riogalleguenses se retiraban del estadio y se produjeron cruces con simpatizantes locales.

Ahora, Talleres buscará cerrar su participación disputando el partido por el tercer puesto del certamen.