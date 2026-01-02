Gabriel Macías, uno de los afectados por el incendio en Año Nuevo: “la gente siempre te da una mano”

Una familia perdió todo tras el incendio que destruyó por completo una vivienda de la calle San José Obrero durante la mañana del 1° de enero. Familiares y allegados iniciaron un urgente pedido de ayuda para poder recomenzar.

Gabriel Macías, uno de los damnificados, destacó la respuesta solidaria de la comunidad: “La solidaridad de la gente es muy buena. Hemos recibido ropa, calzado, colchones y una heladera”.

En este momento, la familia necesita especialmente chapas y maderas para poder reconstruir su hogar. A pesar de la difícil situación, Macías se mostró esperanzado y agradecido: “Tengo fe en que vamos a tener un lugar para poner las cosas que nos ha dado la gente”.

Las donaciones se reciben en San José Obrero 465 esquina Pasteur. También se puede colaborar mediante el alias ayudamacias01, a nombre de su sobrina Inés Alejandra Pérez.

“La esperanza es lo último que se pierde, y eso jamás lo voy a perder yo”, concluyó Gabriel Macías.