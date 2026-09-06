Gabrielo Salmón presenta “Retazos” en la 32ª Feria del Libro de Santa Cruz

El escritor, editor y artista multifacético Gabrielo Salmón visitó los estudios de Desorden en la Mesa en la antesala de la 32ª Feria del Libro de Santa Cruz. Durante la entrevista, compartió los detalles de la presentación de su obra Retazos, programada para este domingo 6 de septiembre a las 19:00 horas en la Sala de Historia, así como su participación en el conversatorio de editoriales patagónicas.

Salmón explicó el proceso de trabajo en Editorial Estepa, destacando el valor de la autogestión, la edición artesanal y el acompañamiento a nuevos autores y jóvenes talentos de la región. Asimismo, conversó sobre sus diversas facetas artísticas, que abarcan la ilustración, la música, la creación de oráculos y el diseño de juegos de mesa lúdicos, revalorizando el arte autogestivo y el contacto cercano con los lectores.