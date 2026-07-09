García Cuerva citó a Messi y pidió más unidad para los argentinos

📍 Durante el Tedeum por el 9 de Julio, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, llamó a fortalecer el diálogo, la solidaridad y la unidad nacional. Frente al presidente Javier Milei y autoridades nacionales, pidió que “Dios nos independice de la indiferencia” hacia quienes más sufren, mencionando a jubilados, personas con discapacidad, desempleados, enfermos y jóvenes afectados por el narcotráfico. También cuestionó las “cuevas de corrupción” y reclamó mayor honestidad y transparencia.

⚽ En el cierre de su homilía, García Cuerva recurrió a una frase de @leomessi para reforzar su mensaje de unidad: “Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos”. Además, defendió la inversión en los sectores más vulnerables y aseguró que “Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable”. 🇦🇷