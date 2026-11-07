García Cuerva invitó a todos a recibir a León XIV: “Hay que venir y participar”

El arzobispo de Buenos Aires dialogó con Grupo Crónica durante los preparativos del escenario principal que recibirá al papa León XIV frente al Monumento de los Españoles, en Palermo. Destacó el trabajo conjunto para organizar la visita y expresó su agradecimiento por este acontecimiento.

Además, convocó a todos los argentinos a participar de las actividades previstas y compartió detalles del escenario donde el Santo Padre celebrará una misa y encabezará una vigilia dedicada a las familias y los jóvenes.