García Cuerva respondió al canciller Quirno: “Hay temas en los que no coincidimos”

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Con cobertura especial de La Opinión Austral y Radio LU12 AM680 Río Gallegos, la Conferencia Episcopal Argentina presentó el lema y el logo de la visita de León XIV.

En este marco, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, respondió al comentario del canciller Pablo Quirno, quien afirmó ayer que “no hay absolutamente ninguna diferencia fundamental entre el Gobierno nacional y la Iglesia”.

El arzobispo de Buenos Aires se refirió al tema con cautela: “Es verdad que hay muchas diferencias y no está mal reconocerlas. Creo que en ese sentido nos tiene que dar mucha paz el saber que hay temas en los que no coincidimos”.