Gestos de fe: Río Gallegos celebró a la Virgen de Luján

Bajo la lluvia y con una gran participación de fieles, la comunidad de Río Gallegos celebró este 8 de mayo a la virgen de Luján, patrona de Argentina y de la capital santacruceña.

Durante la jornada hubo procesiones por el centro de la ciudad y una misa en la catedral encabezada por el obispo Ignacio Medina. Jóvenes y familias acompañaron las actividades religiosas en el marco de las fiestas patronales.

La celebración coincidió además con el primer año del papado de León XIV. El sacerdote Ariel Silguero destacó que el mensaje del Papa “es que la paz es posible y la paz la construimos entre todos”.

Desde la Casa Salesiana remarcaron la importancia de vivir la fe en comunidad y convocaron a participar de las próximas celebraciones de María Auxiliadora durante el Mes de María.

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