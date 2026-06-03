Gimansia de Comodoro Rivadavia aplastó a Ferro y jugará la final de la Liga Nacional

Gimnasia de Comodoro Rivadavia logró una victoria contundente por 88 a 54 ante Ferro Carril Oeste en el quinto juego de las semifinales, cerró la serie 3-2 y se clasificó a la gran final de la Liga Nacional de Básquet frente a Quimsa.

En un Socios Fundadores repleto y con una fiesta en las tribunas, el equipo dirigido por Pablo Favarel vivió una noche inolvidable, con un recibimiento multitudinario y una fuerte energía desde el inicio del partido.

El encuentro se quebró en el segundo cuarto, donde el “Verde” marcó diferencias con defensa intensa, alta efectividad desde el perímetro y una gran actuación colectiva que le permitió irse al descanso arriba por 48 a 32.

En la segunda mitad, Gimnasia sostuvo el dominio, neutralizó los intentos de reacción de Ferro y, pese a la expulsión de Bryan Carabalí, mantuvo el control para sellar una victoria histórica ante su gente.

Con este triunfo, el conjunto patagónico regresa a una final de la Liga Nacional y buscará coronar una campaña memorable ante Quimsa de Santiago del Estero.