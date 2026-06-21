GIMNASIA CAMPEÓN DE LA LIGA NACIONAL

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volvió a escribir una de las páginas más importantes de su historia al derrotar a Quimsa de Santiago del Estero por 68 a 56 y consagrarse campeón de la Liga Nacional de Básquet por segunda vez.

En un estadio Socios Fundadores colmado y con una noche inolvidable para sus hinchas, el equipo dirigido por Pablo Favarel cerró la serie final por 4 a 2 y alcanzó la gloria en su tercera oportunidad de disputar el título.