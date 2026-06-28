La referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz y funcionaria de PAMI destacó la convoctaria al Foro Austral de la Libertad y habló sobre los incidentes.
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La referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz y funcionaria de PAMI destacó la convoctaria al Foro Austral de la Libertad y habló sobre los incidentes.
Leé más notas de La Opinión Austral
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