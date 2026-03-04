Golpe al delito en Caleta Olivia: secuestraron armas, drogas y más de $120 millones

Cinco allanamientos simultáneos se realizaron este martes en distintos barrios de Caleta Olivia, en el marco de una investigación por robo de autos en Pico Truncado y hechos cometidos con armas de fuego. El operativo permitió incautar armas, estupefacientes y una suma millonaria en efectivo.

Durante los procedimientos se secuestraron siete armas de fuego —pistolas calibres 9 mm, .22 y .380, y un revólver calibre .32— muchas de ellas con numeración limada, además de más de 670 municiones de distintos calibres.

En uno de los domicilios hallaron $120.570.500 pesos argentinos y 4.000 dólares en efectivo. El dinero será analizado para determinar su origen y su posible vinculación con actividades ilícitas investigadas en la causa.

También se encontraron sustancias que dieron positivo para cannabis sativa y clorhidrato de cocaína, junto a una balanza de precisión y elementos de fraccionamiento. Interviene la Fiscalía Federal por una posible infracción a la Ley de Estupefacientes.

Entre otros elementos clave, se incautaron un motor de motovehículo, una llave de ignición, una ganzúa, prendas de vestir y siete muestras de rastros genéticos que serán sometidas a peritajes.

El operativo contó con la participación de distintas divisiones policiales de la zona norte y fue supervisado por autoridades del Ministerio de Seguridad y del área de Investigación. La Justicia avanza ahora con el análisis del material secuestrado para determinar responsabilidades en la causa.