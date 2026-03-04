Cinco allanamientos simultáneos se realizaron este martes en distintos barrios de Caleta Olivia, en el marco de una investigación por robo de autos en Pico Truncado y hechos cometidos con armas de fuego. El operativo permitió incautar armas, estupefacientes y una suma millonaria en efectivo.
Durante los procedimientos se secuestraron siete armas de fuego —pistolas calibres 9 mm, .22 y .380, y un revólver calibre .32— muchas de ellas con numeración limada, además de más de 670 municiones de distintos calibres.
En uno de los domicilios hallaron $120.570.500 pesos argentinos y 4.000 dólares en efectivo. El dinero será analizado para determinar su origen y su posible vinculación con actividades ilícitas investigadas en la causa.
También se encontraron sustancias que dieron positivo para cannabis sativa y clorhidrato de cocaína, junto a una balanza de precisión y elementos de fraccionamiento. Interviene la Fiscalía Federal por una posible infracción a la Ley de Estupefacientes.
Entre otros elementos clave, se incautaron un motor de motovehículo, una llave de ignición, una ganzúa, prendas de vestir y siete muestras de rastros genéticos que serán sometidas a peritajes.
El operativo contó con la participación de distintas divisiones policiales de la zona norte y fue supervisado por autoridades del Ministerio de Seguridad y del área de Investigación. La Justicia avanza ahora con el análisis del material secuestrado para determinar responsabilidades en la causa.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario