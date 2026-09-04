Gonzalo Fiore Vianni analiza la cadena nacional de Milei y la tensión geopolítica con Chile

Radio LU12 AM680 entrevistó a Gonzalo Fiore Vianni, magíster y doctor en Relaciones Internacionales, para abordar la agenda de política exterior argentina frente al anuncio de cadena nacional del presidente Javier Milei sobre la cuestión Malvinas y el reciente cruce diplomático con Chile en el Estrecho de Magallanes.

Sobre las especulaciones en torno a Malvinas y las declaraciones de Donald Trump en Estados Unidos, el especialista sostuvo: “Hasta ahora todo lo que tenemos es que Trump dijo que podría llegar a revisar la posición de Estados Unidos sobre Malvinas cuando un periodista en el Salón Oval se lo pregunta y Trump dice ‘puede ser’… Me cuesta ver efectivamente qué información concreta puede llegar a tener el gobierno para anunciar hoy”. Asimismo, analizó las limitaciones institucionales norteamericanas: “Para que Estados Unidos cambie su reconocimiento de manera legal necesitás el apoyo del Congreso, lo que hoy es bastante improbable”.

En relación con el diferendo con Chile provocado por las expresiones del brigadier Gustavo Javier Valverde sobre el Estrecho de Magallanes y la posterior respuesta del presidente chileno José Antonio Kast, Fiore Vianni consideró que se trató de una fricción evitable: “Es un conflicto innecesario, es uno más de tantos conflictos innecesarios… Hay un mal manejo de la política exterior, por el momento ni siquiera manejo, hay un no manejo y una subordinación de la política exterior a lo que se haga de Estados Unidos o desde Israel”.