Gonzalo Galván está bien: su madre llevó tranquilidad tras el terremoto en Colombia

María Patrignani, madre de Gonzalo Galván, fue la voz clave que llevó calma a familiares, amigos y conocidos del psicólogo argentino tras la preocupación generada por el terremoto en Colombia.

En diálogo con La Opinión Austral, María confirmó que su hijo se encuentra en buen estado y explicó con claridad la situación que generó la alarma.

“Está muy bien”, aseguró durante la entrevista, despejando cualquier duda sobre su estado de salud.

La madre detalló que Gonzalo reside en Montería, al norte de Colombia, lejos de la zona donde se registró el sismo. Además, explicó que el día del evento sintió un temblor leve, pero sin consecuencias.

María también aclaró el motivo de la falta de comunicación: su hijo se encuentra de viaje y en una zona sin cobertura, lo que impidió responder llamadas o mensajes en las últimas horas.

La preocupación había surgido entre allegados de Las Heras, localidad santacruceña donde Gonzalo vivió durante casi 30 años junto a su familia. Ante la imposibilidad de contactarlo, sus amigos recurrieron a los medios para intentar obtener información.

Durante la entrevista, María también recordó su vínculo con Las Heras, a la que definió como su lugar en el mundo, y no descartó la posibilidad de volver a vivir allí.

Su testimonio fue determinante para llevar tranquilidad y cerrar la incertidumbre que se había generado en torno a la situación de Gonzalo Galván.