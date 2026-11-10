“Gracias Argentina”: León XIV salió al balcón para saludar y bendecir a los fieles

El papa León XIV finalizó este lunes su agenda en la Ciudad de Buenos Aires con una cena junto a los obispos argentinos en el Arzobispado porteño. El encuentro se realizó a las 19.45 y marcó el cierre de su segunda jornada de actividades en el país.

Antes de la cena, el Pontífice salió al balcón para saludar y bendecir a la multitud que lo esperaba en Plaza de Mayo. Este martes continuará su visita a la Argentina con un viaje a la provincia de Córdoba.

📍 La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde Buenos Aires, con sus periodistas @moralesmlaura y @cami_fp, quienes siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina.

#elpapaenargentina #riogallegos #leonxiv #laopinionaustral