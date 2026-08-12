Graciela Rodríguez en la Sala Van Gogh: “Hay que poner el foco en estos espacios”

Graciela Rodríguez participó de la celebración por los 20 años de la Sala Van Gogh y destacó el valor de los espacios culturales independientes y autogestivos de Río Gallegos.

“Hay que poner el foco en estos espacios y ayudarlos, apoyarlos”, sostuvo Rodríguez, quien remarcó la importancia de acompañar las muestras y convocatorias que se realizan en la sala.

La artista también valoró la trayectoria de 20 años de la Sala Van Gogh y reconoció el trabajo de Amelia al frente de este espacio cultural.

En esta ocasión, Rodríguez presenta una obra realizada sobre tela que lleva por título “El cuerpo, territorio sagrado”. La pieza parte de una impresión de su propio cuerpo que luego interviene mediante bordado.

La artista explicó que su propuesta busca plasmar la impronta del cuerpo y reivindicarlo como un territorio sagrado, especialmente desde la mirada de las mujeres.

“Mi cuerpo es sagrado, entonces hay que cuidarlo y lo honro todos los días”, expresó.