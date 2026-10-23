Gran despliegue de emergencia en Comodoro: un hombre amenazó con tirarse de un hotel

Un hombre de 32 años generó una gran repercusión y la movilización de los servicios de emergencia en la zona céntrica de Comodoro Rivadavia al subirse a la azotea del Hotel Austral, ubicado en las inmediaciones de Rivadavia y Moreno frente a la Municipalidad, y amenazar con arrojarse al vacío a una altura estimada de entre 20 y 40 metros. En el programa La Mañana de LU12 se detalló que el hecho comenzó pasadas las 9:20 de la mañana cuando el individuo “ingresó al hotel sin ser detectado por personal de maestranza, tomó un ascensor y se dirigió a la azotea con intenciones de arrojarse”. La situación fue advertida por personal de la Comisaría Primera, que acudió al lugar, solicitó la intervención de negociadores especializados y procedió al bloqueo de las calles linderas. El jefe de la Unidad Regional, comisario Cristian Mulero, destacó que “la intervención de los negociadores permitió que el hombre que se encontraba en el Hotel Austral descendiera sin que se registraran personas heridas” y planteó además “la necesidad de fortalecer los recursos para actuar en emergencia en altura”. Tras ser rescatado por el grupo de operaciones especiales, el hombre fue trasladado y quedó a disposición del Servicio de Salud Mental para su atención.