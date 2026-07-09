Gran velada patriótica en Río Gallegos por el 210° aniversario de la Independencia

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La comunidad de Río Gallegos disfrutó de una noche llena de emoción, música y tradición con la Velada Patriótica “Sentir la Patria”, una celebración que reunió a familias y vecinos para conmemorar un nuevo aniversario de la Independencia argentina.

Con presentaciones de danzas, artistas locales y de distintas localidades de Santa Cruz, además de propuestas gastronómicas y espacios de encuentro, la jornada puso en valor la identidad, la cultura y el orgullo de celebrar juntos la historia de nuestro país.