Grave ataque homofóbico en 28 de Noviembre: quisieron golpearlo por usar pollera

En el programa La Mañana de LU12 se abordó el grave episodio de ataque homofóbico sufrido por Lucas Minini en la localidad de 28 de Noviembre. El joven, que asistió a un boliche llamado Saona vestida con una pollera y un top, relató a través de sus redes sociales que fue insultado y amenazado de muerte por un individuo identificado como Diego Rojas, quien intentó golpearlo en la cabeza con un envase de cerveza de vidrio. Minini denunció que el personal del establecimiento no retiró al agresor del lugar, obligándolo a él y a sus amigas a apartarse para resguardar su integridad física. Durante la emisión, los conductores reflexionaron sobre la persistencia de los mensajes de odio, la masculinidad frágil y la falta de tolerancia en los espacios nocturnos, destacando la importancia de que estos hechos se visibilicen públicamente para poner el tema en discusión. Asimismo, se vinculó la problemática con producciones culturales regionales que abordan la diversidad y se remarcó que, a pesar de los avances sociales, la discriminación y los actos de violencia contra la comunidad homosexual continúan vigentes.