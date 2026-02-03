“Grito, corro y lucho por ti”: corre por el país con un mensaje de salud

Ricardo Krakowiechi, gendarme retirado de Misiones, recorre todas las capitales de la Argentina llevando un mensaje de vida sana, deporte y prevención. Hace más de cuatro meses que corre por el país con una iniciativa personal enfocada en la alimentación saludable y la actividad física.

Con 45 años ligados al atletismo, Ricardo decidió dejar la competencia para “hacer algo por la sociedad”. En Misiones recorrió 40 municipios en 40 días durante octubre, llevando la bandera rosa, y luego continuó por Paraná, Corrientes, Chaco, Rosario, Buenos Aires, La Plata, Viedma y Río Gallegos, con destino final en Ushuaia.

Durante el recorrido lleva una bandera misionera con la inscripción “grito, corro y lucho por ti”, donde el azul representa a los hombres, el rosa a las mujeres y el dorado a los niños. Su objetivo es finalizar el recorrido en octubre y concretar una fundación contra todo tipo de cáncer.

“A toda la sociedad: dejen el sedentarismo, cuiden la alimentación, salgan a caminar o correr. La vida es hermosa. Mente sana, cuerpo sano y alma sana”, expresó a La Opinión Austral, agradeciendo el acompañamiento recibido en cada provincia.