Las jugadoras de Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia celebraban su consagración por las calles de la ciudad cuando protagonizaron una escena insólita: la copa quedó atrapada en los cables durante la caravana.
El festejo llegó después de vencer 3-0 a Hispano Americano de Río Gallegos, cerrar la serie con un global de 4-1 y consagrarse campeonas de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur Femenino 2026.
Nahiara Andrade Campos, Yasmín Bonifacio y Rosa Aramburu marcaron los goles de una victoria histórica para La Maquinita.
Ahora, Ferro irá por un nuevo desafío: enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca el 5 de diciembre, por los cuartos de final de la Región Sur.
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