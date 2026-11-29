¡Guarda con la copa! El festejo de Ferro terminó con el trofeo enganchado en los cables

Las jugadoras de Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia celebraban su consagración por las calles de la ciudad cuando protagonizaron una escena insólita: la copa quedó atrapada en los cables durante la caravana.

El festejo llegó después de vencer 3-0 a Hispano Americano de Río Gallegos, cerrar la serie con un global de 4-1 y consagrarse campeonas de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur Femenino 2026.

Nahiara Andrade Campos, Yasmín Bonifacio y Rosa Aramburu marcaron los goles de una victoria histórica para La Maquinita.

Ahora, Ferro irá por un nuevo desafío: enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca el 5 de diciembre, por los cuartos de final de la Región Sur.