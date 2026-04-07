Guerra en la pesca: sindicato bajo la lupa por alcohol y drogas

Lo que comenzó como una paritaria por un 15% de aumento derivó en un escándalo que cruza seguridad laboral y denuncias gremiales.

Mientras las empresas exigen controles de alcoholemia para frenar la alta tasa de accidentes, la FEPA se opone alegando discriminación.

Videos exclusivos revelan delegados presionando para que personal ebrio ingrese a trabajar y reflotan la denuncia por “la plástica”: el oscuro negocio del alquiler de libretas habilitantes.

Luis Jones, propietario de la firma Vepez, habló en exclusiva con La Opinión Austral: “Es la primera vez que veo a un sindicato defender la droga y el alcohol”.