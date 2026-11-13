Guido Záffora fue contundente sobre Wanda Nara y Mauro Icardi

Durante la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable 2026, el periodista dialogó con La Opinión Austral y habló sobre la interna de APTRA, los cambios en la televisión y los conflictos que marcan la agenda del espectáculo.

“Me agotaron, no tengo factor sorpresa con ellos”, expresó al referirse a Wanda Nara y Mauro Icardi. Además, manifestó su preocupación por el impacto que la exposición de las disputas puede tener en las hijas de la pareja.

También se refirió al vínculo entre Luis Ventura y Marcelo Polino, reconoció que está escuchando propuestas laborales y explicó por qué no le interesa integrar el jurado de los premios.

Por último, recordó la visita del Papa y cuestionó la instalación de una carpa VIP durante el acontecimiento: “Cuando hay un mensaje de Dios no hay VIP”.

Y dejó una reflexión contundente: “Ante los ojos de Dios somos todos iguales”.