Gustavo Menna destacó el proyecto de un data center en Chubut

En el marco del evento “Modelando el futuro de la IA a través de la energía: El centro global de datos en Argentina”, realizado en la Embajada de Polonia, el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, destacó la importancia del proyecto que busca instalar un data center en las inmediaciones de Trelew.

Menna aseguró que la iniciativa permitirá posicionar a la provincia como un actor estratégico en el desarrollo de la inteligencia artificial.

En diálogo con Laura Morales, corresponsal de La Opinión Austral y Crónica de Comodoro Rivadavia, remarcó que se trata de “un proyecto muy importante de una empresa de primera línea polaca”, que aprovechará la matriz energética diversificada de Chubut, integrada por generación eólica, solar y gas natural.