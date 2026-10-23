Gustavo Méndez habló con La Opinión Austral: polémicas, debates y su mirada sobre el espectáculo

En diálogo con La Opinión Austral, el periodista se refirió a la competencia entre colegas, los cruces entre figuras del medio y las diferencias de opinión que atraviesan al mundo del espectáculo.

Sobre su relación con Moria Casán y Fernanda Callejón, aclaró que no mantiene conflictos personales con sus compañeras. También reconoció que tienen distintas miradas sobre Wanda Nara: “Ella tiene un pensamiento más ‘wandalista’ y yo soy más crítico de Wanda”.

Méndez remarcó que las diferencias deben mantenerse dentro del ámbito profesional y defendió el intercambio de opiniones como una forma de enriquecer el debate. “Que el debate sea enriquecedor, para tener el A y el B del televidente”, sostuvo.

Además, compartió su mirada sobre el cine nacional y definió a la radio como su “primer amor”.

Fernando Zabala (@_ferzabala) y Camila Ferrer Posse (@cami_fp), presentes en la cobertura especial de los Martín Fierro de Radio.