El periodista celebró la nominación de “Mañana Sylvestre” como Mejor Programa Periodístico. Con 17 años ininterrumpidos al aire, espera que este año el reconocimiento sea para todo el equipo: “Se lo merece”.
“La radio es lo máximo”, afirmó Sylvestre, quien comenzó a trabajar en el medio a los 16 años. Además, destacó su capacidad para informar, acompañar y conectar con la audiencia en todo momento.
Durante la entrevista, también opinó sobre la situación económica, social e institucional del país, cuestionó los dichos del presidente Javier Milei sobre la pobreza y defendió la continuidad de las PASO para definir candidaturas. Sobre las próximas elecciones, anticipó un escenario “muy polarizado”.
Fernando Zabala (@_ferzabala) y Camila Ferrer Posse (@cami_fp), presentes en los Martín Fierro de Radio.
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