Gustavo Sylvestre habló con La Opinión Austral en los Martín Fierro de Radio

El periodista celebró la nominación de “Mañana Sylvestre” como Mejor Programa Periodístico. Con 17 años ininterrumpidos al aire, espera que este año el reconocimiento sea para todo el equipo: “Se lo merece”.

“La radio es lo máximo”, afirmó Sylvestre, quien comenzó a trabajar en el medio a los 16 años. Además, destacó su capacidad para informar, acompañar y conectar con la audiencia en todo momento.

Durante la entrevista, también opinó sobre la situación económica, social e institucional del país, cuestionó los dichos del presidente Javier Milei sobre la pobreza y defendió la continuidad de las PASO para definir candidaturas. Sobre las próximas elecciones, anticipó un escenario “muy polarizado”.

Fernando Zabala (@_ferzabala) y Camila Ferrer Posse (@cami_fp), presentes en los Martín Fierro de Radio.