Gustavo Valdés: “No vamos a posar para una foto, queremos respuestas concretas”

En la cumbre de Provincias Unidas en Río Cuarto, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, lanzó un fuerte mensaje al Gobierno nacional: “Si quieren una foto, tienen la del 9 de julio en Tucumán. Nosotros no vamos a posar para una foto con motivos electorales. Queremos respuestas concretas y una Argentina diferente”. 🇦🇷

Cansado de ser recibido por “funcionarios de tercera línea”, Valdés cuestionó el centralismo porteño y llamó a la unión de las provincias: “Tenemos que dejar de ser el interior para convertirnos en la República Argentina”. 🤝 Además, dejó en claro que Provincias Unidas no nació por fondos, sino por compromiso con los argentinos: “No somos un ATN, somos un proyecto de país”. 💬