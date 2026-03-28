Guzmán destacó el fallo por YPF y su impacto económico

d Avanza en Río Gallegos y se refirió al fallo favorable para YPF en Nueva York.

“Nos ahorramos 18.000 millones de dólares los argentinos”, expresó, y remarcó que se trataba de un monto que debía afrontar el Estado por la expropiación, calificándolo como “un logro de todos los argentinos”.

El legislador también dimensionó el impacto económico del fallo y destacó el trabajo del equipo legal que representó al país para revertir una situación compleja.

En ese sentido, sostuvo que la decisión judicial impacta en las provincias productoras de hidrocarburos y puede favorecer el crecimiento y la reinversión en el sector energético.