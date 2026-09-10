Habló el hermano de Nelson Romero: “Se hizo justicia”

Néstor Aldo Romero, hermano de Nelson y querellante en la causa, habló tras conocerse la condena a prisión perpetua de José Daniel Cabrera Gallardo. Conmovido por todo lo vivido durante estos dos años, reconoció que tenía dudas antes de escuchar el fallo, pero finalmente sintió alivio: “Sentí alivio, hoy se puede descansar”.

Néstor destacó que fueron dos años de espera y aseguró que la sentencia representa un cierre para la familia. “Hoy tenía un poquito de duda, para ser honesto. Pero bueno, lo logramos. No, no es que lo logramos: es algo que creo que tenía que pasar”, expresó. Incluso, en medio del dolor, tuvo palabras de empatía hacia la familia del condenado: “Saludé al hermano porque está pasando un momento difícil”.