Hallan desorientada a una mujer que manifestó estar esperando un colectivo a Río Gallegos

En la emisión de “La Mañana de LU12” se difundió un pedido de ayuda y solidaridad para dar con los familiares o allegados de una mujer hallada desorientada en Caleta Córdova, barrio costero de la ciudad de Comodoro Rivadavia ubicado a 18 kilómetros del centro. La noticia se viralizó en redes sociales a través de una publicación realizada por la usuaria Nati Rivera en Facebook, acompañada por la fotografía de la señora. Según el relato brindado en la transmisión periodística, la mujer “declaró ella que estaba esperando un colectivo para venirse para acá a Río Gallegos” y manifestó “llamarse Patricia, tener 48 años y estar esperando un colectivo para viajar a Río Gallegos”. Ante esta situación publicada el 19 de octubre, desde el programa solicitaron la difusión de la imagen e instaron a que “aquellas personas que la conozcan obviamente se comuniquen con comisaría o con la justicia” o directamente a través del perfil de Facebook para facilitar su reencuentro con sus familiares.