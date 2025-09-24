Hallaron tres cuerpos en Florencio Varela e investigan si corresponden a las jóvenes desaparecidas

La búsqueda de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) dio un giro este miércoles: la Policía bonaerense encontró tres cuerpos enterrados en el patio de una casa en Florencio Varela. Aunque aún falta la confirmación oficial de las identidades, familiares fueron convocados para el proceso de reconocimiento.

Los allanamientos comenzaron tras detectar la última conexión de un celular. En la vivienda se hallaron manchas de sangre y dos personas intentando limpiar con lavandina. Luego, otras dos personas fueron detenidas en un hotel de la zona. En total, hay cuatro detenidos.

Según fuentes judiciales, la casa había sido alquilada por una banda ligada al narcotráfico que habría organizado allí una “fiesta narco”. El caso expone, otra vez, la vulnerabilidad de jóvenes y adolescentes frente a la trata, el consumo y la violencia extrema.